Об этом сообщает штаб по ЧП города Шымкента. Даже в нынешней ситуации отделения и банкоматы работают в штатном режиме.

Принимать клиентов завтра, в субботу, 4 апреля, будут отделения Home credit (10.00-17.00), ВТБ банка (10.00-15.00), Halyk банка (9.00-18.00) и два отделения Форте банка (10.00-14.00).

К примеру, Halyk банк располагает 176 банкоматами, возле них наносят разметки, разделяющие расстояние между клиентами.

Пенсионеры могут получать выплаты в прежнем формате. Кроме этого, в штатном режиме работают отделения АО «Казпочта», сотрудники которой будут доставлять пенсии на дом людям старше 65-ти лет. Заявки можно оставить, позвонив в почтовое отделение.

К слову, сейчас в Шымкенте около 100 тысяч пенсионеров.