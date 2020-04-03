Интернет в Казахстане не приспособлен для проведения онлайн-уроков для школьников. Об этом сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

«Мы видим, что здесь есть очень много вопросов. Когда 1 апреля мы проводили пробные уроки, только через онлайн подключилось свыше одного миллиона наших детей. В целом в пробных уроках через Интернет приняли участие 2,5 миллиона учеников. Мы увидели, что есть как плюсы, так и очень большие минусы. Использовались разные системы: кроме того, что использовали Zoom, были использованы «Кунделик», другие мессенджеры и ресурсы», — сказал министр.

«В итоге мы увидели, что в целом наши коллеги за такое короткое время успели приспособиться к дистанционному обучению, была проведена очень большая работа. Но в то же время мы увидели много неудобных моментов, в том числе технического плана. Мы увидели, что в целом подключение через онлайн-стриминг, на самом деле, в масштабах всей страны просто нереально. И в связи с имеющимися проблемами — неэффективно. Многие родители не могли подключиться, обрывалась связь. Мы видим, что в целом Интернет в нашей стране на самом деле не приспособлен для того, чтобы 2,5 миллиона детей выходили в прямые эфиры и обучались онлайн. Поэтому, исходя из этого и ряда других аспектов, для того, чтобы обучение было эффективным, чтобы наши дети получали более качественные знания, мы приняли решение, что нет необходимости проводить обучение детей через онлайн-стриминг. Поэтому онлайн-занятий у нас нет будет, в основном мы будем основываться на других механизмах», — заявил Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что для дистанционной учебы школьников будут использованы платформы «Кунделик», «Билимленд» и «Дарын-онлайн», на которых не требуется онлайн-стриминг.

«Мы должны больше доверять нашим детям и коллегам-педагогам, и должно быть меньше бюрократии», — добавил министр.

Напомним, что учеба в школах начинается с 6 апреля. Она будет проводиться дистанционно. Видеоуроки будут проводиться через телеканалы «Балапан» и «Еларна», а также через «Казахское радио». Также предусмотрено обучению через почту. Обратная связь будет осуществляться через мессенджеры и электронную почту.