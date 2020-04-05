По состоянию на 9 часов утра 4 апреля от казахстанцев принято 351 777 заявлений на назначение социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее — ЧП). Из них через портал eGov подано 292 281, через сайт 42500.enbek.kz — 59 496.

Оба ресурса работают в штатном режиме. Одновременно на них может обрабатываться до 65 тыс. обращений граждан, из них на eGov — 35 тыс., на сайте 42500.enbek.kz – 30 тыс.

На сайте 42500.enbek.kz реализована возможность подачи заявки на получение соцвыплаты для всех утвержденных категорий, включая самозанятых.

Срок рассмотрения заявлений и назначения выплаты составляет 3 рабочих дня.

Выплаты из ГФСС уже назначены 68 614 гражданам, в том числе в проактивном формате, то есть без обращения граждан (для плательщиков единого совокупного платежа).

Напомним, социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, размер которой на человека составляет 42,5 тыс. тенге в месяц (минимальная заработная плата), назначается следующим категориям граждан:

– работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;

– индивидуальные предприниматели (далее – ИП);

– лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), (далее – ЧП);

– плательщики ЕСП;

– лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;

– работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.