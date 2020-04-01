В Шымкенте задержан воришка, укравший велосипед и кур-гриль

Сотрудники Следственного управления и Управления криминальной полиции ДП г.Шымкент установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи.

Злоумышленник проник в подъезд многоквартирного дома и украл велосипед. Местный житель сообщил о пропаже в полицию. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по статье 188 (кража) УК РК.

Полицейскими установлено, что подозреваемый имеет причастность еще к 7 фактам краж, в одном из которых он украл 15 штук курицы-гриль.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.