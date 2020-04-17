Совет бабушек Жетысайского района Туркестанской области безвозмездно передал 700 масок в отдел занятости и социальных программ Жетысайского района, чтобы внести свой вклад в связи с ситуацией в стране.

Все эти маски были сшиты бабушками сельских округов района.

«Наши начинания должны быть поддержаны и другими молодыми мамами и девушками. Ведь, в доме, где есть женщина и девочки, проблем с масками и шитьем, быть не должно. Мы должны сплотиться и быть трудолюбивыми », — говорит Айжамал Конырбаева, председатель районного совета бабушек.

Маски, сшитые бабушками, будут бесплатно распространяться среди социально уязвимых слоев населения.

«Со своей стороны, мы искренне благодарны нашим бабушкам за поддержку, оказанную жителям в нужное время.», — сказал начальник отдела Адилхан Абжанов.

Стоит отметить, что сегодня в районе нет недостатка в масках. Спонсоры района все же бесплатно раздают предметы личной гигиены многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям с ограниченными возможностями.