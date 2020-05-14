Берега, с жилыми постройками, продолжают осыпаться.

Нажитое имущество шымкентцев норовит упасть в воду. Известно, что на данный момент, в Бадам уже упала одна хозяйственная постройка. Этот момент запечатлели на видео очевидцы.

Напомним, что этой ночью в Шымкенте произошел размыв берегов на реке Бадам. На самой большой водной артерии города, повысился уровень воды, стихия разрушила строящуюся дамбу и добралась до жилых построек, которые расположились на высоте нескольких метров.

Причиной размыва берегов стало обрушение дамбы. И несоблюдение водоохранной зоны. Из-за сильных дождей, уровень реки Бадам значительно поднялся. Не выдержав паводков, бетонные плиты сложились как карточные домики. Вода начала размывать рыхлую землю под жилыми домами.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пока эвакуированы жители четырех домов. Оценить ущерб можно будет лишь после спада уровня воды.

Тем временем, синоптики обещают третьем городе миллионнике страны проливные дожди. Пасмурная погода сохранится в городе до конца недели.