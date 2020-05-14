Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов побывал в жилом массиве «Елтай», который пострадал в результате сильных дождей.

Он поручил немедленно создать специальную комиссию по предупреждению и ликвидации последствий паводков под председательством заместителя акима города.

Аким города поручил немедленно создать специальную комиссию по предупреждению и ликвидации последствий паводков под председательством заместителя акима города.

По мнению специалистов, в ближайшие три дня ожидается неустойчивый характер осадков, Мурат Дуйсенбекович поручил взять под строгий контроль усиление мер по недопущению ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, аким сообщил, что к ответственным должностным лицам, которые не могли подготовиться к паводковой ситуации, будут приняты соответствующие меры.

Вчера в 19.14 в населенный пункт «Елтай» Енбекшинского района из Толебийского района Туркестанской области в результате обильных осадков начала поступать вода в объеме 3-5 кубометров в секунду. Были подтоплены дворовые участки, где уровень воды составлял 20-50 см. Всего было подтоплено 60 домов, разрушены три хозпостройки.

Для проведения аварийно-спасательных работ были задействованы 57 сотрудников, 14 единиц спецтехники и 14 мотопомп МП-100 ДЧС города Шымкента. Силами департамента производилась откачка воды, а работники коммунальных служб акимата проводили механическую очистку арыков.

В настоящее время для обеспечения безопасности со стороны компетентных органов оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под постоянным контролем.