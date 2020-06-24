Мурат Айтенов призвал горожан не поддаваться панике, передает Otyrar.kz

Как оказалось, в городе сейчас дополнительно готовят больше полутора тысяч койко-мест для больных пневмонией, а лекарств для лечения зараженных хватит еще на два месяца. При необходимости готовится несколько зданий для дополнительной госпитализации пациентов.

«Сегодня 301 аппарат ИВЛ у нас уже имеется, они уже работают. Порядка 70-ти аппаратов в резерве, а если нужно будет дополнительно приобрести, это не составит проблем. На этой неделе доставят еще 21 аппарат. До 10 июля поступят еще 40 ИВЛ», — говорит Мурат Айтенов.

Сегодня в новом инфекционном госпитале находятся только пациенты с коронавирусом. Айтенов дает указание: госпиталь разделить на два блока. В одном будут зараженные COVID-19, в другом пациенты с пневмонией, при этом только тяжелобольные, остальных отправляют другие медучреждения.

«В новом центре принимать только тяжело больных. Разделили на блоки. Там должна быть заполняемость быть 80 процентов, остальных, у кого средняя степень тяжести, нужно отправлять в другие больницы. Мест хватит. У нас есть две новые школы, которые до августа месяца можно переоборудовать под госпитали, при том, если это будет необходимо. К началу учебного года там проведут ремонт и очистку. Мы дополнительно осмотрели и Ледовый дворец, там тоже можно создать условия, но пока ситуация этого не требует», — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

В Шымкенте несмотря на сложную ситуацию шымкентцы продолжают нарушать режим карантина. Нарушают не только предприниматели, но и многие горожане. Мурат Айтенов просит жителей мегаполиса беречь себя и близких.

«Уважаемые горожане и гости города, я Вас убедительно прошу, берегите себя, соблюдайте все меры. Это важно в первую для вас и ваших близких. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение болезни, но без вашей помощи нам не справиться. Прошу, не запускайте болезнь, если появились первые симптомы, то сразу обращайтесь к врачам. Да, были проблемы с местами, но ситуация не критичная сейчас. Прошу вас, берегите себя», — сказал Мурат Айтенов.

Мурат Айтенов во время встречи с журналистами пояснил, что тех, кто нарушает карантин и несет опасность обществу будут наказывать.

Круглые сутки будут работать мобильные группы, они будут обходить все отдаленные районы и населенные пункты, за нарушения будут штрафовать.

Шуддин Саидов