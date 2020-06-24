В пяти городах государственные лаборатории Национального центра экспертизы перестали проводить платную экспертизу на коронавирус среди физических лиц.

«В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно приостановлены», — говорится в сообщении на сайте национального центра.

Об этом заявили и представители филиалов Национального центра экспертизы в регионах.

По их словам, в последнее время в Шымкенте резко возросло количество людей, обращающихся за платными тестовыми услугами. Но количество тестов ограничено. И согласно новым правилам уже 10 дней, как только члены семьи человека с диагнозом «коронавирус» и те, кто имел прямой контакт с инфицированным, могут пройти тест и получить результат в течение 2 дней.

Абилхан Ештай, заместитель директора Туркестанского филиала Национального центра экспертизы: До этого мы оказывали платные услуги, но уже десять дней как этот вид тестирования остановлен. Это связано с тем, что число заразившихся растет день за днем. У нас нет возможности проводить платное тестирование. Мы обследуем только заразившихся и их близкое окружение.