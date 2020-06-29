С 21 по 28 июня по Туркестанской области заявки на участие в ЕНТ подал 14681 выпускник, из них 13821 человек приняли участие.

Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Кудайберген Шербаев.

«На основе строгих требований к проведению ЕНТ у 201 абитуриента выявлены запрещенные к экзамену предметы, они были исключены от прохождения теста. Также 119 выпускников были удалены из аудитории за использование запрещенных предметов и нарушение правил тестирования, результаты тестирования также устранены. Всего отстранено от тестирования 320 человек. При допуске к тестированию повышенная температура у выпускников не установлена. С молодыми людьми, тесты которых были аннулированы во время ЕНТ, проводится специальная работа педагогами-психологами», — сказал Кудайберген Кайыпбекулы.

В этом году в ходе проведения ЕНТ, тестирование в аудиториях будет проходить непосредственно через видео-трансляцию и посмотреть его может каждый родитель. В ходе проведения теста особое внимание уделяется выполнению строгих требований.

«Для того, чтобы выпускники не создали себе проблем, необходимо, оставлять запрещенные предметы дома. Кроме того, в этом году сокращено количество детей в аудиториях, из – за пандемии до 5 июля», — сообщил заместитель руководителя департамента.

Напомним, что с 20 июня по 5 июля – сроки сдачи ЕНТ выпускников 2020 года.