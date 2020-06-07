Специалисты Енбекшинского районного акимата вместе с ЧСниками в Каратюбинском округе провели разъяснительную работу среди населения, сообщает otyrar.kz.

Чтобы спасти посевные площади от степных пожаров проводится своевременная опашка. В пяти жилых массивах Каратобе население превышает 24 тысячи. Большинство жителей занимается земледелием. В летнее время вероятность степных пожаров увеличивается.

Нурмухамед Бостанбек, инженер отдела ДЧС по Енбекшинскому району:»Есть прогноз службы «Казгидромет», что 20 июня ожидается сильная жара. Вероятность степных пожаров увеличивается. Мы проводим разъяснительную работу по пожаробезопасности. Чтобы огонь не перекинулся на посевные площади проводится минеральная опашка. Ширина полосы должна должна быть не меньше четырех метров. В Каратюбинском округе расположены два крупных производственных кооператива, действуют 400 крестьянских хозяйств. Хозяйства, у которых имеются посевные площади непременно произведут минеральную опашку.

http://otyrar.kz/Шынар Оразова