На внеочередной 68-ой сессии городского маслихата депутаты единогласно утвердили бюджетные средства, предложенные администраторами бюджетных программ.

Аким города Мурат Айтенов, поблагодарив народных избранников за утверждение заявки, подчеркнул, что большая часть сэкономленных средств будет направлена на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений и оказание социальной помощи населению, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

«Средства в основном сэкономлены на проведении культурных мероприятий, командировочных расходах, укреплении материально-технической базы учреждений. Нужно отметить, что, несмотря на карантинные ограничения, доходы городского бюджета не снизились. Например, собственные доходы городской казны увеличились на 21,8 миллиона тенге и составили 133 миллиарда тенге. Реализуется комплексный план по обеспечению экономического роста в городе», — сказал аким.

В частности, 3 359,3 млн тенге из сэкономленных средств пойдут на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, 219,1 млн — на оказание социальной помощи гражданам. 989,8 млн тенге будет выделено на обновление материально-технической базы школ и школ-интернатов, 111,7 млн – на замену в многоэтажных домах 12 лифтов.

Остальные средства будут направлены на решение проблем инфраструктуры в микрорайонах и благоустройство.