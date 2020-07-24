На сегодня за коррупционные правонарушения подчиненных заявления об отставке подали 3 политических госслужащих.

Аким Шуского района Жамбылской области подал в отставку после состоявшегося приговора в отношении акима сельского округа (Алимкулов, ст.361 ч.1 УК РК, штраф в сумме 505 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать определенные должности), не дожидаясь решения суда по рассмотрению протеста прокуратуры. Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает Антикоррупционная служба.

В отставку ушел аким Шынгырлауского района ЗКО, несмотря на то, что его подчиненный –руководитель районного отдела образования совершил коррупционное преступление до 10 декабря 2019 года (Сапаров, ст.367 ч.2, ст.190 ч.3 п.2 УПК РК, приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе).

Аналогично подал в отставку аким г.Сатпаев Карагандинской области за коррупцию руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Кунедилова, ст.190 ч.3 УК РК, штраф в сумме 12 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на определенных должностях). Его отставка не принята, он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

На стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать 16 руководителей, занимающие политические госдолжности.

Это 3 руководителя республиканского уровня, 3 – областного, 3 – городского и 7 – районного.

Помимо этого, 45 административных госслужащих подлежат дисциплинарной ответственности в случае осуждения их подчиненных.

На днях руководитель аппарата города Рудного Костанайской области написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с расследованием коррупционного правонарушения в отношении акима поселка Качар.