Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов игорного бизнеса на территории города, передает Otyrar.KZ.

Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Stop-игра» в микрорайонах Наурыз и Нурсат пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которые организовали два жителя города по предварительному сговору.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда оба организатора признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.2 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору) и им назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы.

Изъятые вещественные доказательства (10 телевизоров, 22 системных блока, 22 монитора и другая оргтехника) обращены в доход государства.

Шымкент қаласының екі тұрғыны заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған үшін сотталдыҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды.Атап айтқанда, жалпыреспубликалық «Стоп-игра» жедел іс-шарасы барысында, Наурыз және Нұрсат мөлтек аудандарында заңсыз ойынханаларды ұйымдастыру бойынша алдын ала келіскен екі азаматтың заңсыз іс-әрекеті әшкереленді.Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотының үкімімен екі ұйымдастырушы ҚР ҚК 307 бабының 2 б., 2 т. сәйкес (заңсыз ойын бизнесін алдын ала сөз байланысып ұйымдастыру) кінәлі деп танылып, оларға 2 жылға бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалды.Тәркіленіп алынған айғақтық заттар (10 теледидар, 22 жүйелі блок, 22 монитор және басқа да құрылғылар) мемлекет пайдасына өндірілді.Қаржы мониторингі комитеті заңсыз ойын бизнесін белгіленген жерлерден басқа аймақтарда ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін қатаң ескертеді.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Два жителя Шымкента осуждены за организацию незаконного игорного бизнесаДепартаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении организаторов игорного бизнеса на территории города.Так, в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Stop-игра» в микрорайонах Наурыз и Нурсат пресечена деятельность незаконных игорных заведений, которые организовали два жителя города по предварительному сговору.Приговором Аль-Фарабийского районного суда оба организатора признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.2 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору) и им назначено наказание в виде 2-х лет ограничения свободы.Изъятые вещественные доказательства (10 телевизоров, 22 системных блока, 22 монитора и другая оргтехника) обращены в доход государства.Комитет по финансовому мониторингу предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных мест предусматривается уголовная ответственность. Опубликовано Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Среда, 29 июля 2020 г.

Комитет по финансовому мониторингу предупреждает, что за организацию незаконного игорного бизнеса вне установленных мест предусматривается уголовная ответственность.