Таза Қазақстан: Минэкологии Казахстана еженедельно будет проводить рейды в природных местах для выявления мусорящих казахстанцев

Первый такой рейд в Бурабайский нацпарк совместно с сотрудниками МВД, акимата, инспекторами нацпарков, общественниками и журналистами провел в эти выходные Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

«Вы все знаете, что Президент страны довольно критично высказался в отношении последних событий в стране в сфере экологии, в том числе по ситуации на розовом озере Кобейтуз, с тюленями на Каспии, что показывает невысокий уровень культуры отдыха населения и экологического мышления, — отметил Глава Комитета, отвечая на вопросы СМИ. — Президент дал поручение ужесточить ответственность за такие нарушения. Поэтому теперь каждые выходные мы будем проводить совместно с МВД РК, инспекторами нацпарков, общественниками и журналистами рейды по природным местам отдыха. Сейчас мы находимся в национальном парке «Бурабай». До введения ограничения на посещение данных мест санитарными органами, эти места посещает только за один раз около 50 тысяч человек, которые оставляют после себя горы мусора».

Для решения этой проблемы, по словам З.Жолдасова, есть два пути – штрафы и разъяснительная работа для повышения уровня культуры поведения в таких местах.

«Мы разработали для этого специальные памятки из 10-ти самых важных пунктов для отдыхающих, привлекаем к этой работе волонтеров. Будем выезжаем в рейды до конца лета каждые выходные по всей республике, в том числе в зоне Капшагая, Алаколя, в горах, в том числе в Иле-Алатауском нацпарке, в Шымкенте, на Каспии и других. Именно в выходные большое скопление людей на отдыхе на природе. Работа с населением будет вестись постоянно и в случае необходимости приниматься довольно жесткие меры. Есть 505 статья Административного кодекса по благоустройству, 343-я статья за мусор, а также статьи за мелкое хулиганство и т.д. Но мы собираемся ужесточить ответственность за экологические нарушения, такое поручение было дано на днях и Главой государства», — сказал глава Комитета экологического регулирования и контроля.

По его словам, проблема и в том, что в Бурабайском районе нет ни одного санкционированного полигона для отходов, сейчас этим вопросом занимается местный акимат. Есть также вопросы по очистным сооружениям на базах отдыха и выбросам, так как ряд баз до сих пор пользуются твердым топливом, в том числе углем. По всем этим пунктам Минэкологии совместно с акиматами будет принимать меры.

Напомним, для борьбы со стихийными свалками в республике Минэкологии запустило «горячую» линию (+7 (775) 952-49-00), на которую каждый гражданин страны может отправить жалобу с приложением подтверждающего фото и видео. На сегодня поступило уже около 400 сообщений. Министерство совместно с акиматами уже приступило к ликвидации таких свалок после получения таких обращений во всех регионах.

К примеру, недавно были оперативно приняты меры по наказанию виновников несанкционированной свалки прямо у трассы близ Караганды, они оштрафованы полицией, весь мусор сразу был убран нарушителями. Видео о нарушении с номерами машины нарушителей поступило на «горячую» линию Министерства. Еще одно сообщение, к примеру, поступило из Шу, где машина с канализационными отходами осуществила их выброс не на специальном полигоне, а в совершенно другом месте. Минэкологии сейчас принимает необходимые меры.

Также в республике и ранее министерством были выявлены более 7,5 тысяч стихийных свалок по результатам космического мониторинга АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» во всех регионах страны, вокруг крупных городов в радиусе 50 км. Совместно с акиматами утверждены планы по их ликвидации. Только за первые 10 дней было ликвидировано 1635 стихийных свалок, или около 20% от их общего количества. Работа продолжается. Однако, нужно принимать более системные меры, повышать уровень экологической культуры граждан. Потому что можно убрать весь мусор за весну, а летом получить в два раза больше отходов.

«Наш рейд по стихийным свалкам близ г.Нур-Султан показал, что 90% отходов – это строительный мусор.

После ремонта одной только квартиры образуется около 250 мешков отходов. Заказать машину для вывоза мусора стоит около 20 тысяч тенге, однако, он будет вывезен непонятно куда. Тогда как плата за мусор на специальном полигоне составляет 70 тысяч тенге. Так и образуются стихийные свалки. Поэтому мы сейчас принимаем системные меры для изменения ситуации. Кроме наказания виновников таких свалок, нужно строить новые полигоны для отходов, в том числе возле Бурабая, а также очистные сооружения. Сейчас эти вопросы мы ставим перед акиматом», — отметил З.Жолдасов.

По словам директора ГНПП «Бурабай» Сергея Быкова, антропологический пресс на данную зону за последние годы заметно вырос. Если ранее на пляжах озера отдыхали около 20-30 тысяч человек в год, то сейчас разово на выходные приезжают до 50 тысяч туристов. За прошлый год с территории парка было вывезено около 2 тысяч куб.м. мусора, за последние пару месяцев – уже около 700 кубов.