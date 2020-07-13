Внештатный советник Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов на своей странице в facebook заявил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане — причина складывавшейся десятилетиями коррупции, сопровождающейся бюрократией и безответственностью.

«На днях скончался мой двоюродный брат. У него осталось четверо детей. Также на днях у двоих друзей скончались папы, а у сотрудницы скончалась мама. А сегодня вообще был ужасный день. Сегодня умерло 11 человек в моем кругу знакомых. Все сообщения пришли днем, и вот час назад пришла весть про 11го человека — узнал, что у одного хорошего человека скончался единственный сын в возрасте 39 лет», — поделился печальными событиями Олжас Худайбергенов.

И дал общую оценку сложившейся ситуации.

«То, что происходит, является ужасающей трагедией. Понятно, что все смертны и рано или поздно мы и наши близкие умрем, но одно дело, когда сделали все возможное и человек умер, а другое дело, когда люди умирают от нехватки лекарств, ИВЛ, врачей, койкомест, или же просто человек ждал КТ или еще чего-нибудь, чтобы его госпитализировали. Это не итальянский сценарий, это наш, собственный сценарий, где складывавшаяся десятилетиями коррупция в обнимку с бюрократией и безответственностью рисуют такую печальную статистику.

Также очень жаль людей, которые тратят последние деньги на лекарства, либо даже занимают под любой процент, чтобы купить их. К сожалению, наше правительство не видит правовых оснований (!), чтобы назначить выплаты. А люди не видят моральных оснований, чтобы правительство с таким «зрением» продолжало работу. Но даже если отставка правительства состоится, подбор новых людей по тем же правилам ничего не изменит. Должны быть новые люди и новые правила. И тогда есть шанс, что следующие волны эпидемии уже не будут такими трагичными», — написал Худайбергенов.