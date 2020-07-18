Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев уделяет особое внимание развитию инфраструктуры как основы повышения качества жизни жителей Туркестана.

Глава региона вместе с руководителями ответственных организаций посетил областной центр и ознакомился с работой, проводимой в соответствии с генеральным планом города, и дал ряд конкретных поручения руководителям соответствующих сфер.

Аким области проинспектировал ход ремонт автомобильных дорог, подведение канализационных сетей, водо- и газоснабжения, и поручил руководителям соответствующих отраслей качественно и в срок завершить все работы в соответствии с графиком.

Следует отметить, в соответствии с поручением главы региона, в целях улучшения экологической ситуации в Туркестане, прежде всего, ведутся работы по газификации социальных объектов, расположенных в микрорайонах и жилых массивах. К природному газу подключают детские сады, торговые центры, отдельные предприятия, рестораны и отели. Напомним, обеспечение природным газом города Туркестан осуществляется в 11 этапов. К примеру, если в прошлом году было завершено строительство 4 объектов, то до конца ожидается сдать в эксплуатацию еще 7 объектов газоснабжения.

Умирзак Естаевич ознакомился с текущим ходом строительства объектов, которые начнут снабжать голубым топливом областной центр (II этап ГРП-2,3 и III этап ГРП-6,7,8). Вместе с тем, в настоящее время на регулярной основе проводится разъяснительная работа с населением по подключению жилых домов к природному газу. В результате, на сегодняшний день 13 332 абонента провели внутренние газопроводы, 8120 абонентов подключились к природному газу.

В тоже время, в областном центре активно ведутся работы в рамках проекта строительства канализационных сетей. Проектом предусмотрено строительство 21,514 км канализационных сетей и 703 единиц железобетонных колодцев. В случае полной реализации данного проекта, город Туркестан будет на 100% обеспечен канализационными системами.