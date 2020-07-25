Из предложенных трех кандидатур члены местного общественного совета отклонили самого молодого кандидат за то, что он не является уроженцем Шорнака.

«Вчера сделал прямой эфир с отбора кандидатов на выборы акима сельского округа Шорнак. Комментаторы написали, что впервые эта процедура транслировалась онлайн, по крайней мере в Туркестанской области. Об этом свидетельствует большой интерес аудитории (за первый час почти 7 тысяч просмотров).

Предложил все выборы сельских акимов в нашей области транслировать в эфире социальных сетей. Аким области поддержал эту идею, и отныне каждый сможет наблюдать за этим процессом онлайн», — сообщил заместитель акима Туркестанской области. Сакен Калкаманов.

Шорнақ ауылының әкімі лауазымына үміткерлер. Опубликовано Сакеном Калкамановым Пятница, 24 июля 2020 г.

Указ президента о выборах сельских акимов действует уже 7 лет, — напомнил он.

«Процедура выборов следующая:

— каждый может заявить свою кандидатуру;

— районный акимат представляет кандидатов с их предвыборными программами на суд общественного совета сельского округа;

— члены общественного совета могут отклонить кого-то из предложенных кандидатов;

— одобренные кандидаты направляются в районный маслихат, где заслушиваются их предвыборные программы;

— депутаты голосуют за кандидатов;

— решением районного акима одобренный маслихатом сельский аким назначается на должность.

Из предложенных трех кандидатур члены местного общественного совета отклонили самого молодого кандидат за то, что он не является уроженцем Шорнака. Высказали насущные сельские проблемы. Попросили претендентов тщательнее готовится к выступлениям перед общественностью», — подвел итоги мероприятия Сакен Калкаманов.

Напомним, что в Шорнаке провокаторы пытались использовать бытовой конфликт для организации беспорядков. События, предшествовавшие провокации, разворачивались 21 июля. Примерно в час ночи в дежурную часть отдела полиции Кентау позвонил местный житель и сообщил, что его и родственников избили односельчане.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством ДП Туркестанской области.

На месте полицейские выяснили, что на улице в одном из поселков мужчина повздорил с односельчанином. До драки дело не дошло, все закончилось лишь словесной перепалкой. А спустя время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с людьми, которые забросали его двор и дом соседей камнями.

Оперативники задержали 4 подозреваемых. По двое с каждой из конфликтующих сторон. Из них суд выдал санкцию на арест двух подозреваемых.

По факту хулиганства началось досудебное расследование.

А уже на следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Данный факт сотрудниками полиции был сразу же пресечен.