Аким Шымкента заявил о бюрократах, которые мешают решению проблем

«Среди нас есть еще бюрократы, которые затрудняют решение проблемных вопросов. Будем с этим бороться», сказал новоиспеченный аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В Шымкенте проходит встреча акима третьего мегаполиса. Это первая встреча градоначальника с населением после избрания.

Габит Сыздыкбеков затронет тему развития Шымкента и ответит на вопросы жителей. Корреспондет OTYRAR с места событий передает, что среди проблемных вопросов в топе: канализация, газ и дороги.

Наш корреспондент будет держать в курсе о происходящем, на встрече акима с населением.