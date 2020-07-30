Назначен заместитель акима Шымкента.
Им стал Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва — сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в телеграм-канале.
Айбек Саттибаев до этого работал заместителем председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Каспий».
Айбек Берикович родился в 1987 году, образование высшее. По специальности финансист, магистр государственной политики.
Окончил колледж Высшей школы банковского дела, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и в рамках программа «Болашак» обучался в школе государственной политики имени Ли Куан Ю.
Работал в различных банковских учреждениях Казахстана, занимал должности главного специалиста Комитета финансового мониторинга министерства финансов РК, эксперта, руководителя управления стратегического планирования министерства инвестиций и развития РК, главного инспектора города Алматы, заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы, директора по развитию бизнеса группы компаний «Uly Dala».