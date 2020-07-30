Назначен заместитель акима Шымкента.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выступает за активное привлечение новых управленцев в систему государственной службы, используя при этом новые подходы в рекрутировании кадров. В частности, в прошлом году Главой государства был инициирован новый проект Президентского молодежного кадрового резерва, в рамках которого было отобрано 300 резервистов, 150 из которых уже трудоустроены на государственную службу и в квазигосударственном секторе. Буквально сегодня замакимом города Шымкент назначен Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва. Кроме того, вчера первым заместителем акима города Шымкент был назначен Шынгыс Мукан, член Национального совета общественного доверия» , — сообщил советник Президента РК Ерлан Карин.

«При этом, Шынгыс Мукан не первый член Нацсовета, рекрутированный на государственную службу. Накануне стало известно, что аким Шымкента уволил двух замов. Первым заместителем акима города был назначен Мукан Шынгыс», отметил Карин.