Айбек Саттыбаев.

Назначен заместитель акима Шымкента.

Им стал Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва — сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в телеграм-канале.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выступает за активное привлечение новых управленцев в систему государственной службы, используя при этом новые подходы в рекрутировании  кадров. В частности, в прошлом году Главой государства был инициирован новый проект Президентского молодежного кадрового резерва, в рамках которого было отобрано 300 резервистов, 150 из которых уже трудоустроены на государственную службу и в квазигосударственном секторе. Буквально сегодня замакимом города Шымкент назначен Айбек Саттыбаев, являющийся представителем Президентского молодежного кадрового резерва. Кроме того, вчера первым заместителем акима города Шымкент был назначен Шынгыс Мукан, член Национального совета общественного доверия» , — сообщил советник Президента РК Ерлан Карин.
«При этом, Шынгыс Мукан не первый член Нацсовета, рекрутированный на государственную службу. Накануне стало известно, что аким Шымкента уволил двух замов. Первым заместителем акима города был назначен Мукан Шынгыс», отметил Карин.

 

Айбек Саттибаев до этого работал заместителем председателя правления социально-предпринимательской корпорации «Каспий».

Айбек Берикович родился в 1987 году, образование высшее. По специальности финансист, магистр государственной политики.
Окончил колледж Высшей школы банковского дела, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и в рамках программа «Болашак» обучался в школе государственной политики имени Ли Куан Ю.

Работал в различных банковских учреждениях Казахстана, занимал должности главного специалиста Комитета финансового мониторинга министерства финансов РК, эксперта, руководителя управления стратегического планирования министерства инвестиций и развития РК, главного инспектора города Алматы, заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы, директора по развитию бизнеса группы компаний «Uly Dala».