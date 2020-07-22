Общественный Совет при ЕНПФ не поддержал инициативу Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии.

«Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании Общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля 2020 года, данное предложение не обсуждалось.

Во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств. При этом важно, что вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности.

Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок, с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом.

Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчетов, Общественным Советом при ЕНПФ в ходе онлайн обсуждения озвученная им в социальных сетях позиция не была поддержана», — говорится в официальном сообщении на сайте ЕНПФ.