Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в онлайн-мошенничестве

С развитием современных технологий, увеличилось и количество мошенников, использующих интернет и социальные сети в своих преступных намерениях. Мастерски владея возможностями социальных сетей, аферисты через интернет входят в доверие к своим потенциальным жертвам и легко присваивают их деньги. Одну из таких мошенниц задержали сотрудники криминальной полиции УП г. Туркестан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Шымкент.

В Управление полиции г. Туркестан с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой мошенничества. В интернете мужчина увидел сайт с объявлением о продаже «печного оборудования для выпечки хлебобулочных изделий». В свою очередь, продавец, вошла в доверие к потерпевшему и они договорились о покупке печного оборудования. Таким образом, молодая девушка, разместившая «липовое» объявление о продаже печи, после зачисления денег на ее банковский счёт, отключила сотовый телефон и покупатель остался ни с чем. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,5 миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 190 УК РК «мошенничество».

Для раскрытия преступления и задержания подозреваемой, следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных сотрудников полиции, провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер, оперативники УП г. Туркестан в течение суток установили личность подозреваемой и задержали аферистку в г. Шымкент. Ею оказалась молодая девушка, жительница г. Шымкент.

В ходе следствия, разместившая ложное объявление подозреваемая полностью призналась в содеянном. Полученные обманным путем деньги молодая девушка потратила на свои нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

Как показывает практика, в большинстве случаев потерпевшие сами виноваты в своих бедах, проявляя излишнюю доверчивость к малознакомым людям, попадаясь на уловки различного рода аферистов.

Поэтому, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги и товары, в том числе посредством интернета и социальных сетей. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.