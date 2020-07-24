На 1 июля 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 11,8 триллионов тенге.

С 01.07.2019 года по 01.07.2020 года сумма увеличились почти на 1,7 триллионов тенге или на 18%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 11,5 трлн тенге (рост с начала года составил 9%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 279,8 млрд тенге (рост составил 14%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) достигла 2,1 млрд тенге (рост 7 %).

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ с начала года увеличилось более чем на 1 миллион единиц. На первое января текущего года количество ИПС составляло 10 672 567 единиц, а к 1 июля достигло 11,7 миллионов (11 680 886). Таким образом, рост с начала года составил 9%.

Набольшее количество счетов отрыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – их более одиннадцати миллионов, а точнее 11 107 952 (рост с начала года 10%). Далее идут счета, сформированные за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) — 517 422 (рост 1%), растёт и количество добровольных пенсионных взносов (ДПВ), таких счетов в ЕНПФ сейчас уже 55 512 (рост 2%).

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 525 млрд тенге, что превысило показатели за первые 6 месяцев 2019 года на 60 млрд или 13%. Из общего объёма взносов, 95,4 процентов составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 500 млрд тенге, почти 24 млрд тенге поступило по ОППВ, 216 млн. тенге было перечислено по ДПВ.

Выплаты составили 82,2 млрд тенге, большая часть которых, а именно 37% приходилась на выплаты по возрасту (30,2 млрд тенге), переводы в страховые организации (19,2 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (16,8 млрд тенге), наследникам (13,7 млрд тенге), на погребение (1,4 млрд тенге), выплаты по инвалидности (0,8 млрд тенге).

С начала 2020 года по состоянию на 1 июля на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 543,3 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 285,8 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.