В социальных сетях бурно обсуждается видеоролик снятый с салона авто, двигающийся по территории кладбища в Алматы. Автор говорит, что на территории погоста очень много свежевырытых мест для могил.

В Шымкенте на кладбищах картина не столько удручающая. Наша съемочная группа побывала лишь на одном из многочисленных погостов. Их в городе порядка 70. Жители города уверены, что умерших от коронавируса больше чем 24 человека, а это официальная статистика по смертности от коронавируса в регионе.

Евгений Ли, житель г. Шымкент: У нас вчера в 7 часов утра, мы привезли во вторую больницу на Роще нашего дядю. Он умер от инсульта, находился в коме 3-й степени. Ему ставят диагноз и плюс еще еще двухсторонняя пневмония. Он находился на самоизоляции.

Именно поэтому казахстанские активисты накануне запустили сайт «Умытпа.кз». Общественники просят казахстанцев оставлять данные по умершим родственникам. Может благодаря порталу мы увидим реальное положенное дел, говорят, они. Тем временем другие активисты озадачены проблемой дистанций на церемониях прощания. Бахытбек Еспендетов призывает казахстанцев на время забыть о традиции: приходить на похороны всем родственникам.

Бахытбек Еспендетов, общественник: Нужно думать и о живых. У нас до сих пор на церемонию погребения собираются десятки людей. Я предлагаю, чтобы власти у дома усопшего ставили полицейских. А тела отправлял с морга на кладбище в присутствии 2-3 самых близких из родственников. Только так мы сможем перебороть этот вирус.

Казахстан занимает 30-ю строчку в списке стран с самым высоким числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано 65188 случаев.