С такой инициативой выступил глава общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник.

«17 июля 20 года состоялось заседание Общественного совета ЕНПФ, с участием Национального банка. В течение трех лет работы Совета мы, как могли, оказывали помощь в улучшении качества портфеля, снижению расходов, повышению доверия к действиям специалистов и привлечению к ответственности расхитителей пенсионных денег. Работа без скандалов, на мой взгляд, привела к хорошим результатам — на счету вкладчиков 11.7 трлн. тенге по состоянию на 01 июля текущего года. «Общий инвестиционный доход с начала года составил 566 млрд. тенге»» — написал Сейпульник.

«Согласно поручению Президента, в 2019 году, началась работа по изменению пенсионного законодательства с целью использования накоплений для оплаты жилья и лечения. Будучи членом этой рабочей группы при правительстве подтверждаю, что над поручением главы государства работает большое количество специалистов, однако, такое изменение в системе не может быть принято в сжатые сроки. Будем надеяться на скорое разрешение вопроса, при этом проявлять инициативу нам тоже никто не запрещает.

«Недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране с одной стороны и хорошая работа по управлению пенсионными активами с другой стороны требуют согласованности на мой взгляд. Ситуация заставляет хотя бы в это момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами.

Иными словами я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10% от накоплений ранее выхода на пенсию», — пишет он.

Досрочное изъятие каждым вкладчиком своих 10% приведет к:

1. Уменьшению консолидированных накоплений на 1.7 трлн. тенге.

2. 170 000 000 000 налога ИПН в бюджет, которые можно также направить на борьбу с вирусом.

3. К возможности увеличения средней выплаты с 42500 тенге до 100 000 тенге каждому вкладчику.

4. Повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям Фонда и Нацбанка.

5. Выходу Фонда на новый уровень работы.

При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн. вкладчиков, внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем.

Выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому то может спасти жизнь.

Данная выплата может быть также законодательно закреплена как право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств совершить изъятие досрочно. Таким образом, мы охватим всех вкладчиков.