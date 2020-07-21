По решению главного санитарного врача города Шымкент в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции центры обслуживания населения работают по сокращенному графику — с 9.00 до 14.00.

Кроме того, попасть в ЦОН возможно только, предварительно забронировав очередь. В этом же направлении для сохранения здоровья граждан было решено, что оформление некоторых «бумажных» услуг будет удалённо, путем подачи электронного обращени на портале eGov.kz.

Таким образом, посредством сервиса «Электронные обращения» можно подать заявки на 24 вида госуслуги социального обеспечения: назначение пенсионных выплат по возрасту, назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, назначение государственных специальных пособий и другие

По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой для этого в первую очередь необходимо наличие электронно-цифровой подписи и регистрация на egov. kz.

— В разделе сервис «Электронные обращения» нужно выбрать госуслугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, загрузить отсканированные копии документов, наименование услуги и т.д

Также необходимо указать услугодателя – региональное подразделение госоргана, оказывающего услуги в зависимости от места регистрации услугополучателя (услугодатель указан в списке госуслуг) -отметила Алтынай Татаева.

К примеру, по услуге назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами обращение нужно адресовать в региональный филиал «Правительства для граждан», а по услуге назначение государственной адресной социальной помощи — в территориальные подразделения координации занятости и социальных программ.

В завершении заявку нужно подписать ЭЦП. Ответ о результате госуслуги отобразится в личном кабинете услугополучателя.

Перечень услуг, доступных с помощью сервиса «Электронные обращения» на портале Egov.kz.