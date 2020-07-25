34-летняя жительница Туркестанской области, родившая месяц назад, заболела пневмонией.

Пациентка попала в отделение реанимации областной клинической больницы с диагнозом: массивная тромбоэмболия правой и левой легочной артерии. Врачи в экстренном порядке в течение 90 минут провели все необходимые реанимационные мероприятия. В процессе интенсивной терапии восстановили сердечную деятельность и стабилизировали состояние пациентки. Получив необходимое лечение, после улучшения состояния она была выписана домой.

По словам врачей, клинические наблюдения показывают, что после пневмонии образуются тромбы, что приводит к закупорке легких и сосудов сердца. По этой причине пациентам назначают препараты, разжижающие кровь для подавления процесса свертывания крови и предотвращения тромбоза.

После заболевания COVID-19 или вирусной пневмонией срок полного выздоровления больного составляет от 14 дней до 6 месяцев.

У больных с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями период выздоровления дольше обычного. Также наблюдаются признаки головной боли, головокружение, слабость, потливость и быстрая утомляемость.

Такие пациенты нуждаются в длительном уходе. Необходимо укреплять иммунную систему, своевременно отдыхать и следить за питанием. Некоторым потребуется длительное восстановление дыхания и психологическая поддержка», — говорит заместитель главного врача Туркестанской областной клинической больницы Калия Толшибаева.