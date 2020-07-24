ЕНПФ заверяет своих вкладчиков (получателей), что все пенсионные накопления в полном объеме находятся на ваших индивидуальных пенсионных счетах.

В последнее время участились случаи обращения вкладчиков (получателей) в ЕНПФ с просьбой выяснить причину расхождения итоговой суммы накоплений, указанной в документе, сформированном через веб-портал «Электронного правительства» (egov.kz) в рамках государственной услуги «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда», и суммы пенсионных накоплений, указанной в выписке с индивидуального пенсионного счета, полученной в ЕНПФ или через веб-портал egov.kz в рамках государственной услуги «Информация о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда». Давайте разберемся в природе этих документов.

Выписка по поступлению и движению денежных средств вкладчика содержит сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), перечисленных работодателями, без указания сведений о начисленном инвестиционном доходе.

В свою очередь, выписка с индивидуального пенсионного счета, выдаваемая ЕНПФ, включает в себя как сведения о пенсионных взносах и (или) пене (при наличии), так и сведения о начисленном инвестиционном доходе.

При этом следует отметить, что в графе «Итого за весь период накопления» выписки по поступлению и движению денежных средств вкладчика отражается совокупная сумма всех перечисленных работодателями пенсионных взносов и (или) пени (при наличии) до даты формирования запроса.

Таким образом, получив обе выписки и сравнив их результаты, вкладчики (получатели) видят разницу, которую составляет инвестиционный доход. При этом здесь отражается инвестиционный доход, начисленный за все время нахождения вкладчика (получателя) в накопительной пенсионной системе, в том числе ЕНПФ.

Кроме того, в случае, если указанные выписки содержат разные периоды отчислений, то данная разница также будет увеличиваться и (или) уменьшаться за счет отчислений, поступивших за период, не вошедший в ту или иную выписку.

ЕНПФ заверяет своих вкладчиков (получателей), что все пенсионные накопления в полном объеме находятся на ваших индивидуальных пенсионных счетах, проверить которые вы можете путем просмотра выписки с ИПС.