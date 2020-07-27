Работы проводятся за счет средств бизнесменов.

Об этом сообщил аким Каратауского района Абзал Аликулов. По его словам, в микрорайоне «Асар» ведутся работы по обновлению фасада 30 многоэтажных домов, сданных в эксплуатацию в 2017 году. На объектах задействовано 12 бригад. Специалисты применяют высококачественный сайдинг.

«На территории «Асара» работы запланированы в 30 многоэтажных домах. В 18 из них они уже завершены, в 12 закончатся в течение месяца. На ремонтные работы затрачено более 500 миллионов тенге. Все расходы берет на себя компания «Ақ Ордасы», — сказал аким.

В микрорайоне «Нурсат» обновляют фасады многоэтажных домов №18, 19, 20 за счет ТОО «Бесқұдық Тас» и «Арт Құрылыс», в микрорайонах «Акжайык», в жилом комплексе «Тулпар», над фасадами шести домов работает компания «Эристайл-Қазақстан».