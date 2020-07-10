В некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус.



Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

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Следует отметить, что ВОЗ ввел в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически, например симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждён.



Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространённости коронавирусной инфекции.



9 июля на брифинге Министр здравоохранения Казахстана А.Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения- в том числе согласно классификации МКБ-10 «вирусные пневмонии, неуточненной этиологии».

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Таким образом, Министерство здравоохранения Республики Казахстан подчеркивает, что сообщения китайских СМИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.