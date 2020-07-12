На следующей неделе в Шымкент приедут пять специалистов из России и десять — из Турции для обмена опытом по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения

Рустам Албаев

– Сейчас в городе есть 3129 провизорных койко-мест для больных инфекционными заболеваниями и 141 — реанимационное. Они организованы на базе поликлиники №2, инфекционной больнице в микрорайоне «Асар» и Реаниматологи работают там 24/7.

В рамках договоренности завозятся лекарства из России, Украины, Турции, Узбекистана и других стран. На следующей неделе для обмена опытом к нам приедут пять специалистов из России и десять — из Турции», — сообщил руководитель управления.