На брифинге руководитель Департамента Асхат Жұмағали сообщил, что в совершении коррупции изобличены 28 лиц, из которых 3 руководителя областного, 1 районного уровней, осуждено – 28.

Из числа подозреваемых лиц 20% составили руководители отдельных структурных подразделений государственных органов.

К примеру, предан суду председатель коллегии по гражданским делам Туркестанского областного суда. Он подозревается в получении взятки за вынесение положительного судебного решения.

Продолжается досудебное расследование в отношении руководителя Управления архитектуры и градостроительства города, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 498 млн. тенге путем подписания актов выполненных работ за топографическую съемку, не соответствующую проектной и исполнительной документации.

«На днях задержан заместитель руководителя РГУ «Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района г.Шымкента». Он подозревается в получении взятки от владельца магазина за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения правил торговли во время карантина», отметил А. Жұмағали.