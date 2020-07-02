Об этом сообщила руководитель городского управления образования Жанат Тажиева.

Все удалось выявить во время онлайн-трансляции хода тестирования. В результате баллы выпускников, которые пронесли запрещенные предметы, были аннулированы. А педагоги, не успев выдохнуть после ЕНТ, приступили к подготовке к новому учебному году.

Порядок проведения Единого национального тестирования в этом году сильно отличался от тех, что проводились в прошлые годы. ЕНТ, которое обычно длится до первых дней июля, в этом году было ограничено двумя этапами и закончилось 30 июня. 148 студентов, подавших заявку на тестирование, отказались сдавать тест по состоянию здоровья. Более 200 выпускников попытались сдать тестирование, используя запрещенные предметы, но не были допущены в аудитории. Еще 69 выпускников пронесли в аудиторию смартфоны, чем обнулили свои результаты.

Тем не менее, нельзя сказать, что показатели этого ЕНТ выше или ниже прошлогодних. В этот раз не выводили средних баллов. К слову, с ЕНТ завершился прошлый учебный год, а что ждет учеников в новом? Родители школьников опасаются, что новый учебный год начнется дистанционно. Больше всех переживают родители первоклассников.

Чиновники не скрывают, сегодня сложно что-либо прогнозировать. И если эпидситуация в стране не изменится, возможно придется готовиться к дистанционному обучению.

Порядок дистанционного обучения будет контролироваться камерами видеонаблюдения, которые будут установлены в школах. До сентября планируется оснастить ими все школы.