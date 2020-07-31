В Созакском районе полицейские выявили факт продажи лекарств по завышенным ценам

Полицейские Департамента полиции Туркестанской области продолжают рейдовые и профилактические мероприятий по выявлению фактов незаконной реализации гражданами и аптеками лекарственных препаратов и медицинских изделий, пользующихся повышенным спросом в период карантина, по завышенным ценам. Так, факт продажи лекарств по необоснованно завышенной цене стражи порядка выявили в одной из аптек Созакского района Туркестанской области.

В полицию поступило сообщение, что в аптеке п. Кумкент Созакского района реализовывают лекарства по завышенным ценам. С целью проверки на место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции и представителей других заинтересованных органов.

Сотрудниками Созакского РОП установлено, что продавец аптеки продала одному из посетителей 10 шт. «Терафлю», 5 ампул «Цефозалина» и 5 медицинских шприцов на сумму свыше 4000 тенге, почти в два раза дороже установленной цены.

Собранные материалы по данному факту направили в Фармакологический комитет Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Всего за время карантина сотрудниками оперативных подразделений и местной полицейской службы ДП Туркестанской области выявлено 52 факт незаконной реализации лекарства и медицинских средств по завышенным ценам.