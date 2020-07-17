В Туркестанской области с целью оказания помощи стране в условиях пандемии по инициативе Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» началась реализация двух проектов: «ӨМІР» и «ШИПА».

Реализовать проекты будет волонтерское движение «Jas Turkistan», работу которого координируют молодежное крыло «Jas Otan» и областной молодежный ресурсный центр. Сегодня в здании управления общественного здоровья Туркестанской области состоялся официальный старт этих проектов. Управлению общественного развития были переданы два кислородных аппарата, а более 20 нуждающимся семьям, члены которых заболели, — лекарственные препараты. Благодарность выразили посольству Казахстана в Турции и лично Послу Абзалу Сапарбекулы, который посодействовал в доставке аппаратов.

Цель проекта «Оmir» — доставка из-за рубежа кислородных аппаратов в медицинские учреждения региона. А проект «Shipa» направлена на обеспечение малообеспеченных семей в городах и районах средним набором медикаментов, которые будут упакованы в специальную коробку. В реализацию данный проектов свой вклад вносят неравнодушные жители, представители фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате, и другие граждане. На сегодня в фонде собрано свыше 10 миллионов тенге.

Часть средств направлена на заказ в России и Китае 50 кислородных аппаратов, в ближайшее время они будут доставлены в регион. Планируется также раздать 300 коробок с лекарствами. Стоимость каждой — 14-15 тысяч тенге. В их составе медикаменты, которые направлены на профилактику и борьбу с коронавирусом и пневмонией, рекомендованный управлением общественного развития Туркестанской области.

Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев, выступивший спонсором приобретения первых двух кислородных аппаратов, отметил, что эти проекты объединяют туркестанскую молодежь для благого дела.

«Сегодня в стране активно распространился коронавирус, народ испытывает трудности. Увеличивается количество заболевших. В Туркестанской области зарегистрировано более 2370 случаев заражения COVID-19. К сожалению, испытывается недостаток кислородных аппаратов и медикаментов. Поэтому по инициативе партии было создано волонтерское движение «Jas Turkistan», объединившее активную молодежь. Проекты реализуются при поддержке областного управления общественного развития. Помощь оказывают и представители партии, депутаты маслихатов. Уверен, что эти проекты покажут свою эффективность в борьбе с пандемией, социальной поддержке нуждающихся семей. Призываю всех граждан в этот сложный период помочь стране», – сказал Б.Тажибаев.

Финансовую помощь в реализации проектов оказали депутаты областного маслихата Нуралы Абиш (5 млн. тенге), Алмас Салимов (1 млн. тенге), Жанабай Агабеков (1 млн. тенге), Магауия Турысбеков (875 тыс тенге), Кайнар Аббасов (767 тыс. тенге), Баймахан Сулейменов (200 тыс. тенге). Свой вклад внесли и Жазира Ыдырысова (1 млн. 50 тыс тенге), Инара Намазбаева (400 тыс тенге).

Волонтеры региона также доставляют в больницы саумал и кумыс.

Директор Туркестанского областного молодежного ресурсного центра Амалбек Омиртай и председатель Туркестанского областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Жансерик Жуман заверили, что к реализации проектов будет привлечена сельская молодежь.