Полицейские Туркестанской области выявили очередные факты продаж лекарств по завышенным ценам

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности совместно с районными подразделениями полиции ДП Туркестанской области и представителями других заинтересованных органов в составе мобильных групп ежедневно проводятся рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов незаконной реализации гражданами необходимых лекарств, пользующихся повышенным спросом во время карантина, по завышенным ценам.

Так, в рамках рейдовых мероприятий стражи порядка выявили факт продажи лекарства по завышенной цене в одной из аптек Сайрамского района. Продавец аптеки реализовывала препарат «Дексаметазон» по 5000 тенге за упаковку, при установленной цене 1000 тенге. Полицейские изъяли 5 упаковок вышеуказанного лекарственного средства в количестве 100 ампул. Собранные материалы направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Ещё один случай незаконной реализации лекарств полицейские Туркестанской области выявили в Тюлькубасском районе. В ходе рейдов стражи порядка задержали местную жительницу при продаже 20 упаковок «аскорбиновой кислоты» по 750 тенге за упаковку, при установленной цене 373 тенге, и препарата «Дексаметазон» в количестве 2,5 упаковок по 2000 тенге, при цене 1000 тенге за упаковку. Как призналась жительница Тулькубасского района, указанные лекарства у нее остались после собственного лечения и она решила из реализовать.

Всего за время карантина мобильными группами в ходе рейдовых мероприятий на территории Туркестанской области выявлено 39 фактов незаконной реализации лекарств по завышенным ценам.

Кроме того, полицейские Туркестанской области продолжают проведение профилактических и разъяснительных работ по соблюдению карантинного режима, введённого связи с усложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Созданные мобильные группы проводят проверки соблюдения режима карантина и самоизоляции гражданами и владельцами торговых и развлекательных заведений, магазинов и рынков, а также в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. В состав мобильных групп входят сотрудники полиции, представители местных органов и санитарно-эпидемиологических служб.

К примеру, в Тюлькубасском районе с начала введения карантинных мер полицейскими выявлено 67 правонарушений, из них 57 — по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и составлено 10 административных протоколов по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования».

В настоящее время полицейскими продолжается профилактическая работа по соблюдению населением карантинных мер. В связи с угрозой распространения коронавируса призываем не нарушать правила карантина.