В Туркестанской области с начала года полицейскими ликвидировано 13 преступных групп, промышлявших кражами скота.

Одним из приоритетных направлений в оперативно-служебной деятельности Департамента полиции Туркестанской области является предупреждение и пресечение краж чужого имущества, в том числе скотокрадства. Основные мероприятия в этом направлении реализуются в рамках исполнения пунктов плана ведомственной программы «По противодействию кражам чужого имущества» на 2018-2020 годы.

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в Туркестанской области наблюдается снижение общего количества краж скота на 30,1 %. (с 365 до 255). На фоне снижения скотокрадства, улучшилась раскрываемость краж скота по тяжким видам с 71,7% до 78,6 %, а регистрация скотокрадства средней тяжести снижена на 48,8% (с 297 до 152). Полицейскими за истекший период задержаны 35 граждан в составе 13 преступных групп скотокрадов, причастных к 77 фактам краж скота.

К примеру, в мае 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ликвидировали организованную преступную группу, состоящую из 5 человек, которая в течение 3 лет похищала скот на территории городов Туркестан и Кентау. Следствием доказана причастность преступной группы к 19 фактам скотокрадства, где были похищены 125 лошадей и 30 голов крупно-рогатого скота.. В ходе досудебного расследования у подозреваемых изъяли 19 лошадей и 9 коров.

Ещё одну преступную группу барымтачей оперативники задержали в июне текущего года. Преступная группа, состоящая из 7 человек, промышляла кражами скота на территории трёх районов области: Казыгуртского, Сарыагашского и Толебийского районов.

Полицейские установили причастность скотокрадов к 16 фактам краж скота, где ими похищены 264 голов лошадей. В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяли 69 голов лошадей. В настоящее время собранные материалы уголовных дел в отношении членов преступных групп с обвинительным актом направлены в суд для принятия законного решения.

Кроме того, в целях профилактики скотокрадства в полиции Туркестанской области введена практика проведения сходов с населением с выездом руководства областного департамента полиции. С начала года проведено 375 встреч участковых инспекторов полиции с населением, в том числе 148 с участием руководителей органов полиции. Стражами порядка проводятся разъяснительные беседы с сельчанами о необходимости принятия превентивных мер по профилактике краж скота. Начиная от идентификации домашней скотины и организации коллективного выпаса до использования современных технологических средств. Так, в рамках проекта по составлению трехстороннего договора «владелец скота — местный исполнительный орган — пастух» подписаны более 5,5 тысяч договоров.

Полицейскими ДП Туркестанской области на постоянной основе проводятся профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в местах содержания и реализации домашнего скота, контроля и проверки автомашин, занимающихся перевозкой домашней скотины, в том числе на трассах республиканского значения. Так, за нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии и нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных участковыми инспекторами привлечены к административной ответственности более 700 правонарушителей.

В свою очередь, полицейские напоминают жителям Туркестанской области о необходимости быть внимательными и не оставлять бесхозный скот на пастбищах без присмотра. Также следует укрепить свои хозподворья, бирковать и таврировать свой домашний скот без присмотра, а также нанять пастухов для выпаса скота.