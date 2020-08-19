В Шымкенте открылись детские сады. Несмотря на то, что официальное разрешение на работу дежурных групп в детских садах было дано с 17 августа, открылись они только 18 числа.

Первую букву алфавита, в первый день в детсаду выучили даже самые маленькие. Перед тем как попасть в детский сад — обязательное: скажи «А-а-а-а» — для осмотра горла. На входе, мальчишкам и девчонкам, измеряли температуру, дезинфицировали руки и обувь. Ну а чтобы малыши не испугались, на улице звучала веселая музыка. В Шымкенте после нескольких месяцев перерыва возобновили работу детские сады. Для учреждений дошкольного воспитания были разработаны новые правила безопасности, которые включают соблюдение дистанции.



Дальше медицинского поста, который расположился на улице, родителям нельзя. Это детей не расстраивает. Без слез и просьб забрать их домой пораньше, дошколята бегут к воспитателям — соскучились за время карантина.Татьяна Викторовна привела в детский сад внучку. Женщина признается, засиделись дома.

«Каждый день хотелось ей в садик, она соскучилась по деткам, по воспитателям, по всем соскучилась, все спрашивала «когда, когда в садик». Дома даже не знаешь, чем их развлекать, а сегодня она убежала аж от меня, такая радостная была», — рассказала Татьяна Кучерявых, жительница г.Шымкента

Во всех группах установлены санитайзеры, на полу — дезковрики, воспитатели — в масках. Это теперь обязательные сантребования. В группах, согласно карантинным требованиям, не больше 15-ти человек.У всех детей должна быть справку об эпидокружении ребенка. Наряду с привычными знаниями — а детей на занятиях теперь рассаживают на расстоянии одного метра друг от друга — малышей учат правильно мыть руки.

«Мы надеемся, что в каждой группе будет по 15 детей. Мы соблюдаем все нормы, алгоритм, и для родителей инструктаж сделали, и для воспитателей и техперсонала. У всех есть свои инструктажи. Мы строго соблюдаем все нормы, дети приходят, мы обрабатываем руки и обувь. Перед каждой группой у нас есть дезковрики, санитайзеры есть», — говорит Улжалгас Аралбекова, методист детского сада №73.

Последним постановлением главный санитарный врач Шымкента разрешил работать детским кабинетам коррекции, развивающим и образовательным центрам. А вот летние лагеря в этом году так и не откроются.

Режим работы детские сады не изменили — с 8:30 утра до 18:30. Родителей просят приводить детей пораньше, чтобы успеть осмотреть ребенка. Кашель, насморк, высокая температура — с такими симптомами простуды ребенка в группу не пустят.

Анастасия Новикова