Жители частного дома по улице Чокана Валиханова, что в самом центре села Тамирлановка Ордабасинского района, уже несколько десятилетий соседствуют не с людьми, а с животными.

20 лет назад соседская постройка из дома превратилась в ферму, где теперь обитают лошади и овцы. По словам людей, ночью, животные не дают спать, а днем в дома сельчан приползают клещи.

«Я ходила уже к трем акимам, все говорят разное, но ничего не делается. Это же жилой дом, как здесь по-соседству могут делать скотный двор? У него там, наверное, 100 овец и около 20 лошадей, и никто ничего не может сделать. Что мне делать?», — недоумевает Фарида Султанова, жительница села Тамирлановка.

Женщина уверяет, если неприятный запах и шум еще можно выдержать, то клещи доставляют немало проблем. Они заползают в дом и кусают людей, а ведь именно эти насекомые могут быть разносчиками энцефалита — страшного заболевания. По словам женщины, они не раз жаловалась владельцу фермы, но тот уверен — он все делает по закону. Есимхан Алибек говорит, что купил землю специально, чтобы разводить скот.

«Я взял кредит, купил землю и скот, это мой хлеб! Я не планирую никуда уезжать, наоборот, я хочу расширяться. Да, я здесь не живу, но я живу через дом отсюда, и у меня все нормально», — уверяет Есимхан Алибек, житель села Тамирлановка.

Специалисты местного акимата уверяют, о проблеме они слышат впервые. Решить вопрос, по их словам, могут в ветеринарной инспекции. Специалисты уверяют, ничего незаконного здесь нет, мол, держать скот в домах для сельской местности — дело привычное. Ветеринары же говорят, что могут лишь помочь с обработкой от клещей, хотя и проводят эту процедуру стабильно два раза в год.

«Мы два раза обрабатываем такие скотные дворы от клещей — весной и осенью. У нас есть свой утвержденный областью график и мы его придерживаемся. Весной мы уж были у них, вот и осенью тоже обработаем», — говорит Жансая Карымбаева, специалист отдела сельского хозяйства Ордабасинского района.

Проблемный вопрос, которая мучает сельчан уже 20 лет и сегодня остался без ответа. Кажется, решать ее не будут до тех пор, пока не случится непоправимое — и вредоносное насекомое не принесет в дома людей опасную болезнь. От клещевого энцефалита погибают почти четверть пациентов, у десятой части остаются тяжелые неврологические нарушения.

Анастасия Новикова