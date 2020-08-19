Курить вредно. Этот факт не опровергает даже заядлый курильщик. Но вот о том, что происходит с организмом, когда бросаешь курить, знают, пожалуй, только врачи.

Отказаться от вредной привычки можно в любом возрасте, но чем раньше, тем лучше, считает Бахыт Ниязбековна Туменова, врач и президент ОФ «Аман-саулык», эксперт в области снижения вреда.

«Обычно курильщики даже не задумываются о возможных изменениях, которые могут произойти с ними при отказе от сигареты. Именно незнание реальных возможностей своего организма является истинной причиной отсутствия желания бросать курить. Отказ от табака в любом возрасте, при любом стаже курения и количестве выкуриваемых за сутки сигарет принесет организму только пользу», — считает Бахыт Ниязбековна.

Новый отчет Американского центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) от 22 июля 2020 года говорит о том, что бросать курить необходимо и фокусируется на том, что здоровье людей, которые бросили курить, обычно все равно хуже, чем у тех, кто никогда не курил. Бывшие курильщики чаще жалуются на плохое самочувствие, у них чаще диагностируют различные хронические заболевания, включая хроническую обструктивную болезнь легких. Эти риски тем выше, чем больше стаж курения.

Согласно результатам исследования, отказ от курения до 40 лет дает существенно больше выгод, нежели после 60 лет:

• Риск инфаркта миокарда резко снижается уже в течение одного года

• Через 2-5 лет риск инсульта у бывших курильщиков снижается практически до показателей никогда не куривших людей

• В течение пяти лет после отказа от курения в два раза падает риск развития рака ротовой полости, гортани, пищевода и мочевого пузыря

• Уменьшается вероятность развития ряда других болезней, включая болезнь периферических артерий

• Отказ от курения до беременности снижает вероятность рождения ребенка с низкой массой тела, по сравнению с показателями женщин, которые продолжают курить

• У бросивших курить диабетиков практически сразу нормализуется контроль сахара в крови

• После отказа от курения проще дается физическая активность

«Основная задача человека, бросившего курить — обеспечить стабильность эмоционального состояния, поскольку от этого зависит общий успех начатого дела. Для этого требуется избегать стрессовых ситуаций, отказаться от пассивного курения и занять себя приятным делом, будь то хобби или занятия спортом», — отметила Бахыт Ниязбековна.

Официальный сайт Американского онкологического общества приводит следующую временную шкалу жизни после курения:

• Через 15 минут снижается артериальное давление, падает частота сердечных сокращений

• Через 12 часов нормализуется уровень угарного газа в крови

• Через 2 недели-3 месяца улучшаются кровообращение и функция легких

• Через 1-9 месяцев уменьшаются одышка и кашель

• Через 1 год риск инфаркта уменьшается на 50%

• Через 5 лет вдвое уменьшается риск многих видов рака

• Через 10 лет риск умереть от рака легкого становится в два раза меньше, чем у курильщика

• Через 15 лет риск инфаркта становится практически как у никогда не курившего человека

«Восстановить организм после отказа от курения помогут длительные прогулки пешком, плавание, езда на велосипеде. Эти виды физической активности способствуют очищению легких и бронхов, нормализуют кровообращение во всем теле. Еда с повышенным содержанием белков и растительных жиров также необходима для нормализации работы иммунной системы», — добавила Бахыт Ниязбековна.

Согласно ВОЗ, отказ от курения прибавляет дополнительные годы жизни:

• Отказ от курения в возрасте около 30 лет дает почти 10 дополнительных лет жизни.

• Около 40 лет – 9 лет жизни.

• Около 50 лет – 6 лет жизни.

• Около 60 лет – 3 года жизни.

• После первого инфаркта снижает риск второго инфаркта на 50%

Здоровый образ жизни, необходимый психологический настрой, правильное питание, занятия спортом помогут осознать вред, причиняемый употреблением сигарет. С курением можно и нужно бороться, чтобы сохранить свое здоровье и прожить долгую комфортную жизнь.