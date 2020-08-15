Шымкент славится талантливыми людьми, выходцы из третьего мегаполиса страны известны по всему миру. Еще один самородок взорвал сеть своим выступлением на заправке, передает OTYRAR.KZ

Бекзат Торебек стал известен благодаря ролику, который появился в сети. Бекзату Торебеку 19 лет, молодой человек живет с дедушкой. Поет Бекзат с детства, после школы поступил в музыкальный колледж, после его окончания планируют продолжить обучение в столице страны. Сейчас Бекзат работает на автозаправке, парень решил не терять времени во время карантина и помогать своей семье.

«Пою я всегда, даже, наверное, во сне. Устроился на заправку, и как-то раз, заправляя машину, напевал песню, меня попросили еще раз спеть, только на видео. Сначала было стыдно, но просил один дедушка, не смог отказать. У меня мечта — петь, хочу прославлять нашу страну еще больше. Дай Бог поступлю в столице и выступлю когда- нибудь на большой сцене», — сказал Бекзат Торебек.

Коллеги на заправке рассказывают, молодой человек всегда отзывчивый и устраивает в свободное время своим коллегами мини-концерты. Коллектив желает парню успехов и достижения всех целей. Бекзата даже назвали «Шымкентским королем автозаправок».

Как сложится судьба молодого парня неизвестно, но вероятность того, что еще один шымкентский парень прославит страну на весь мир высока.