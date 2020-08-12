За время пандемии в Шымкенте суммы штрафов на нарушение карантина перевалила за десятки миллионов.

В основном не соблюдают карантинные меры юридические лица, которые нарушают все установленные нормы.

Об этом на брифинге рассказали представители департамента контроля качества товаров и услуг.

Тем временем пик заболеваемости прошел и при необходимости все медучреждения мегаполиса готовы к самым критичным ситуациям.

13 млн 886 тысяч тенге — на такую сумму оштрафовали шымкентцев за нарушение карантина. Штрафы наложили не только на предпринимателей, но и на простых горожан. В списке нарушителей оказались владельцы и посетители общественных бань, саун, компьютерных клубов, салонов красоты и СПА-центров. Нарушали карантин сотрудники кафе, базаров и рынков.

«Что касается послабления, то это решает межведомственная комиссия. Но ситуация в разы благоприятнее по сравнению с тем, что было. Но это не говорит, что сейчас надо расслабляться, нет нет! Люди должны беречь себя и соблюдать все меры»,- пояснил Жумабек Ержанов, представитель департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкента.

Вакцинация от гриппа начнется осенью. Примерно в это же время планируется прививать население от коронавируса. Переживать по поводу несовместимости двух вакцин не стоит, уверяют в горздраве.

«Что касается прививок, то там никакой опасности нет. Вакцинация будет проходить в плановом режиме. Она никак не может влиять на коронавирус», — сказал Тимирхан Варзилов, и.о. исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения г. Шымкента

Главный врач Шымкента развеял миф и о том, что очередная волна коронавируса больно ударит по детям. Осенью, по словам главного шымкентского доктора, традиционно наблюдается вспышка простудных заболеваний. Поэтому сейчас крайне важно укрепить здоровье и подготовиться к сезону ОРВИ.

«Что касается детей, то традиционно дети болеют каждый год, это сезонная простуда или ОРВИ. У нас сейчас все силы к этому готовы. Мы надеемся, что все обойдется. У нас мощная база в больнице Асар, где сотни мест свободны», — сказал Тимирхан Варзилов.

Заразившимся короновирусом медикам компенсации пока не выплатили. По словам Варзилова, это вопрос времени. 2 миллиона тенге обязательно поступят на счета медработников, перенёсших тяжелое заболевание.