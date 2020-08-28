Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. В этой связи медик рекомендовал внимательно следить за своими ощущениями и в случае одышки обращаться за медицинской помощью.

Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, пояснил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1».

Специалист указал, что кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха. В этой связи Авдеев рекомендовал внимательно следить за своими ощущениями и обращаться за медицинской помощью при обнаружении первых симптомов.

COVID-19 может оказывать негативное воздействие на мозг человека. Об этом сообщается в обновленных временных рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению новой болезни. В документе отмечается, что распространение коронавируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может провести к поражению мозга.

Помимо этого, утеря обоняния на ранних этапах болезни может свидетельствовать о поражениях центральной нервной системы или отека слизистой оболочки носа. При этом ведомство уточняет, что развитие коронавируса нуждается в дальнейшем исследовании.