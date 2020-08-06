В ходе ОПМ “Қарасора-2020” остановлен водитель в сумке которого изъята марихуана в Шымкенте, сообщает Otyrar.KZ.

На трассе Шымкент-Ташкент был остановлен 57-летний водитель, управлявший автомашиной Opel Vectra.

В сумке водителя было обнаружено упакованное в полиэтиленовый пакет вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое средство.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общим весом 954,03 грамм.

В отношении данного гражданина применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.