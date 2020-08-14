На этот вопрос сегодня ответила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, их цель — не дать распространиться коронавирусной инфекции, а значит минимизировать контакты между людьми. В выходные дни, на базарах и в торговых центрах собирается максимальное количество покупателей. Именно поэтому в выходные дни работать предпринимателям запретили.

«Все мы прекрасно понимаем, что в выходные дни контакты возрастают, население начинает передвигаться. Те же торговые центры, торговые дома, рынки. Когда мы говорим, что в выходные дни приостанавливается деятельность в основном крупных объектов, которые связаны с массовым скоплением людей, перед нами стоит задача разобщения, уменьшения контактов. Это значит прерывание передачи инфекции», — рассказала Айжан Есмагамбетова главный санитарный врач РК.