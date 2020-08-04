Подозреваемого в жестоком убийстве “по горячим следам” задержала полиция Шымкента

26 июля около 21.30 часов на пульт “102” дежурной части Управления полиции Абайского района поступило сообщение о том, что на пересечении Алматинского шоссе и улицы Аль-Фараби неизвестный избил местного жителя и оставил его там.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что неизвестный мужчина избил 63-летнего потерпевшего и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 106 ч. 3 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

В результате уголовное дело переквалифицировано с части 3 статьи 106 на часть 1 статьи 99 УК РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками местной полицейской службы Управления полиции Абайского района совместно с автоэкипажом №810 полка патрульной полиции по “горячим следам” задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Туркестанской области.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении задержанного лица избрана мера пресечения виде содержание под стражей.