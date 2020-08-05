В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратился житель Арыси о том, что из его дома похитили два сотовых телефона марки Samsung и Nokia, передает Otyrar.KZ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Арысского РОП задержали подозреваемого в краже телефонов.

Им оказался ранее судимый житель Арыси, знакомый потерпевшего, который признался в содеянном.

Как выяснилось, после совместного распития алкоголя молодой человек похитил сотовые телефоны потерпевшего и скрылся с места преступления. Затем похищенные телефоны воришка реализовывал, а деньги потратил на свои нужды.

В качестве вещественных доказательств изъяли похищенные сотовые телефоны и вернули законному владельцу.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту кражи сотовых телефонов проводится досудебное расследование.

Полицейскими выясняют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.