В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что его знакомый, работавший вместе с ним на автомойке, похитил сотовый телефон стоимостью 80 тысяч тенге, кошелек с документами и 25 тысяч тенге.

Как выяснили стражи порядка, подозреваемый оказался не местным жителем, которому негде было ночевать и он договорился с потерпевшим пожить у него. Спустя неделю, гостивший у потерпевшего мужчина, с целью «легкой наживы» похитил ночью ценные вещи и скрылся. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП по статье 188 УК РК «кража».

С целью задержания подозреваемого полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате оперативники обнаружили похищенный телефон в одной из местных столовых. При опросе хозяин столовой рассказал, что телефон ему продал неизвестный мужчина. Со слов очевидцев, полицейские установили приметы воришки и продолжили розыскные мероприятия, в результате которых установили подозреваемого. В ходе следствия установлено, что подозреваемый оказался жителем Кызылординской области, который в настоящее время находится под стражей в Кызылординской области за совершение другого преступления. Он полностью признался в содеянном. Проводится досудебное расследование.

Кроме этого, полицейские раскрыли еще одну факт кражи чужого имущества, совершенного в Отырарском районе. В этот раз другой потерпевший сообщил о том, что неизвестные лица похитили с его двора газовый баллон. Данный факт также зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Для раскрытия кражи сотрудники полиции Отырарского РОП провели все необходимые мероприятия и опросили свидетелей, в результате которых установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, сосед потерпевшего.

Как выяснило следствие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что у соседа дома никого нет, похитил стоявший во дворе газовый баллон, который отнес в дом сестры для собственного пользования. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.