Одним из объектов, пострадавших в ходе прошлогоднего чрезвычайного происшествия в городе Арысь, стал железнодорожный вокзал.

В ходе поездки в Туркестанскую область Глава государства осмотрел вокзал «Арысь-1», ознакомился с ходом строительных работ и встретился с местными жителями.

– Действительно, проделана большая работа. Достигнуты неплохие результаты. Государство выделило значительные средства. В восстановлении города принимали участие все регионы нашей страны. Были построены новые дома, отремонтированы поврежденные объекты, в том числе и вокзал. Понятно, что сохранение этого здания с многовековой историей очень важно для горожан, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в трудную минуту все казахстанцы откликнулись на трагические события, была оказана помощь пострадавшим, в восстановлении активно участвовали волонтеры. Результаты масштабной работы стали еще одним свидетельством единства и сплоченности нашего народа.

– Вы видите, что нынешняя ситуация с пандемией непроста для всех. Пострадали многие страны. Поэтому и мы вынуждены были принять жесткие меры. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Прежде всего, это заслуга врачей и результат оперативных мер. И дальше необходимо соблюдать меры предосторожности. Расслабляться нельзя. Вместе мы строим Арысь, вместе справимся и с этой болезнью, – сказал Глава государства.

Жители высказали слова благодарности Президенту за восстановление города после взрывов, что стало возможным благодаря своевременно принятым решениям и поддержке со стороны государства.