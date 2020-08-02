Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества, передает Tengrinews.kz.

Отправкой товаров на фальшивые адреса за пределами Китая они накручивают себе рейтинг. Так считает представитель ведомства Осама эль-Лисси. По ее словам, речь идет не о вредоносной атаке на американских граждан, а о мошенничестве недобросовестных продавцов китайских интернет-магазинов.

Изначально власти нескольких американских штатов заподозрили, что речь может идти о вредных растениях. Гражданам советовали не трогать полученные семена, а также хранить их в безопасном, недоступном для детей и домашних животных месте.

Позднее в министерстве сельского хозяйства пришли к выводу, что людям присылали семена мяты, розмарина, лаванды, гибискуса и розы. Всего на данный момент выявили 14 различных разновидностей семян, среди которых не было опасных для жизни растений.

Таким образом, предполагается, что продавец отправляет по адресу что-то совершенно ненужное, и код отслеживания посылки фиксирует почтовая служба. Когда посылка доходит до конечного, ничего не подозревающего адресата, подставной покупатель, который может отследить передвижение посылки по трекер-коду, сообщает, что все получил, и пишет положительный отзыв.

Ранее сообщалось, жители нескольких американских штатов получили по почте пакеты с неизвестными семенами. Большинство посылок были из Китая, другие приехали из Малайзии, Казахстана и Узбекистана.